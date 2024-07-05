نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال أمام فرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فرنسا مساء اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 على ملعب "فولكسبارك" في ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة البرتغال ضد فرنسا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة فرنسا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو بالينيا، فيتينا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، برناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة البرتغال ضد فرنسا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.