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أحمد جودة - القاهرة - لا يهدر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أي وقت في إعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق بأكمله على صورته، بعد تعيين مدرب حراس المرمى جيلي تين روويلار قادما الأخير من نادي بيرنلي.

اليونايتد يجري تغييرا رئيسيا على فريق التدريب

حيث تم تعيين تين روويلار للعمل مع حراس مرمى اليونايتد أندريه أونانا وألتاي بايندير وتوم هيتون قبل الموسم الجديد.

وتمثل تلك الخطوة بداية جديدة لتين هاج كمدير فني لمانشستر يونايتد بعد تمديد عقده حتى عام 2026 ومن المتوقع حدوث المزيد من التغييرات في الفريق والموظفين في الأفق.

لكن إنتقال تين روويلار للعمل مدربا لحراس المرمى لم يكن خاليا من العقبات، حيث كان من المتوقع أن يوقع الهولندي مع أياكس قبل شهرين.

وظلت مسألة إنتقاله معلقة منذ رحيل المدرب السابق لبيرنلي فينسنت كومباني الذي إنضم إلى بايرن ميونيخ في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.

ويعمل مانشستر يونايتد على التوصل إلى إتفاق تعويض مع أياكس، ويقال أنه يتطلع إلى دفع الصفقة في أسرع وقت ممكن.

ويعتبر تين روويلار مدرب حراس مرمى عصري، فهو يدرب حراس المرمى على تمكين الفرق من تمرير الكرة من الخلف.

وكان فينسنت كومباني قد تعاقد مع تين روويلار من أندرلخت البلجيكي في عام 2020، عندما كان مدربا للفريق، ثم أحضره إلى بيرنلي في عام 2022، كما تولى

تين روويلار تدريب حراس مرمى منتخب هولندا تحت 20 عاما خلال موسم 2018-2019.

وسيرحل ريتشارد هارتيس مدرب حراس مرمى مانشستر يونايتد عن النادي هذا الصيف، وإنضم هارتيس إلى اليونايتد تحت قيادة مدربه السابق أولي جونار سولشاير في 2019، لكنه سيرحل مع إنتهاء عقده.

وهذه هي الفترة الثانية التي يقضيها ريتشارد هارتيس في النادي، بعد أن كان مشرفا على حراسة مرمى الأكاديمية ثم الفريق الأول بنهاية موسم 2007-2008