نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة التركية: موعد زيارة بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة التركية أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد.

وأعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أمس الخميس أنه لم يتحدد بعد موعد معين للقاء الزعيمين وأن التنسيق بهذا الصدد يتم عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون أمس الخميس في أستانا أنه يتوقع زيارة بوتين إلى تركيا في المستقبل القريب