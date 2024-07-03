هاني سعيد: لا يوجد جديد بشأن أزمة رمضان صبحي.. وقد نطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن تطورات أزمة النجم الدولي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وأن النادي من المتوقع أن يطلب حكام أجانب لمواجهة الأهلي

هاني سعيد يكشف عن رأيه في استكمال مباراة سموحة

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج (رقم 10) مع الإعلامي كريم رمزي المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "فكرة تصعيد شكوانا بشأن اعتراضنا على استكمال لقاء سموحة قرار مجلس إدارة نادي بيراميدز وليس قراري؛ والمباراة بدأت وانتهت في نفس الوقت".

وعن إمكانية انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب الأولمبي أشار هاني سعيد: «لا يزال هناك تنسيق حتى الآن لم يتم حسم الأمر وسيكون هناك تنسيق بين بيراميدز والمنتخب الأولمبي».

ثم اكمل: لم نتلقى أي اهتمام بشأن انضمامه مصطفى فتحي للمنتخب الأولمبي حتى الآن»

وأوضح عن تألق بيراميدز في الموسم الحالي:«لم يختلف شيئا نحن نجتهد، وهناك توفيق كبير من الله".

وعن مؤجلات الأهلي استدرك: «تركيزنا على المباريات المتبقية لنا فقط».

أما عن إمكانية طلب بيراميدز حكام أجانب لمباراة الأهلي، كشف هاني سعيد: "الأمر مطروح وسنصدر قرار نهائي بشأنه في الأيام القادمة »

ثم اختتم:«لا يوجد جديد حتى الآن بشأن أزمة رمضان صبحي».