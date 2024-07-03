نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستيف نيكول: الإصابة أثرت على أداء محمد صلاح ولا أتوقع رحيله عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ستيف نيكول أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب أسكتلندا، عن إعجابه الشديد بأداء النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، في البريميرليج خلال المواسم الماضية.

ستيف يتحدث عن مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وقال ستيف في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي المذاع القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الشعبية الكبيرة لنادي ليفربول في مصر سببها تواجد محمد صلاح في الفريق".

وأضاف: "هناك بعض المنتخبات قدمت أداء متميز في بطولة اليورو مثل ألمانيا ولكن منتخبي إنجلترا وهولندا قدمان مباريات رائعة ومباريات أخرى سيئة لكن المنتخبات الكبرى في بطولة أمم أوروبا كان مستواها سيئ ومفاجئ'.

ثم أوضح: " منتخب إنجلترا أدى مبارياته بشكل سيئ في دور المجموعات، ويتوقع الجميع فوز منتخب عليه، ولكن أنا أشعر أن إنجلترا ستفوز في ربع نهائي اليورو وتتأهل إلى نصف النهائي.

كما أشار أسطورة ليفربول: "منتخب إسبانيا أدى بشكل رائع في بطولة كأس أمم أوروبا، لأنهم يلعبون بطريقة سهلة ويمتلكون ثنائي مميز وهما وهما يامين لامال وويليامز".

وتابع: "مسيرة محمد صلاح مع ليفربول مسيرة عالمية، ولكن من وجها نظري أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح مؤخرا، أدت إلى تراجع مستواه في الموسم الماضي ولولا الإصابة كان سيصبح خط هجوم ليفربول ناري".

واستدرك: '" محمد صلاح ثاني هدافي ليفربول؛ وسيعود مرة أخرى إلى مستواه في الموسم المقبل وسيظل أسطورة للنادي وفي حال رحيل عن الريدز عن الفريق سيخسر النادي الإنجليزي".

واختتم: "محمد صلاح هو الأعظم بين أفضل اللاعبين المتواجدين فريق ليفربول في خط الهجوم في تاريخ النادي الإنجليزي، وتوقعت فوز ليفربول بلقب الدوري الممتاز بعد 30 عاما وبالفعل حدث هذا الأمر وفاز الريدز بقيادة صلاح".

وأتم: "لا اتوقع ان يرحل محمد صلاح عن فريق ليفربول، وينتقل أي فريق آخر غير ليفربول، حيث توج بالعديد من البطولات والألقاب في الفترة الأخيرة مع ليفربول