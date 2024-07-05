نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. توك سبورت: مانشستر سيتي يوافق على عرض النصر لضم إيدرسون.. سكاي سبورت: ليل في انتظار تحرك ريال مدريد من أجل لورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 5-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يستعد مانشستر سيتي للحصول على عرض من المملكة العربية السعودية للحارس إيدرسون وسيريد ما يزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني لللاعب البرازيلي الدولي، الذي ارتبط بالنصر. (توك سبورت)

مارسيليا واثق من المزايدة على لاتسيو للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد ميسون جرينوود بعد أن عرض فريق الدوري الإيطالي 17 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 22 عامًا (ميل).

بدأ فلامنجو اتصالاته مع وست هام بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا البالغ من العمر 26 عامًا. (جلوبو - بالبرتغالية)، خارجي

برشلونة هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع جناح أتلتيك بلباو والجناح الإسباني نيكو ويليامز، مع احتمال فقدان أرسنال وتشيلسي لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا. (فوتبول انسايدر)

يقول مدافع تشيلسي مارك كوكوريلا، 25 عامًا، إنه يحاول إقناع زميله في منتخب إسبانيا ويليامز بالانضمام إلى البلوز، مع وجود الثنائي في تشكيلة بلادهم في بطولة أمم أوروبا 2024. (سبورت)

يشعر بنفيكا بثقة متزايدة في قدرته على إعادة التعاقد مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، 24 عامًا، من أتلتيكو مدريد لكنه قد يواجه منافسة من أستون فيلا. (انتقالات كرة القدم)

ويرغب مدافع ليل ليني يورو في الانتقال إلى ريال مدريد، وينتظر اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا موافقة الناديين على الصفقة، بينما يستعد ليفربول وباريس سان جيرمان للانقضاض في حالة انهيار الصفقة. (فابريزيو رومانو)

يحرص برشلونة على التعاقد مع جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي بعد أن قضى المدافع البرتغالي البالغ من العمر 30 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الفريق الإسباني. (سبورتس مول)

يريد يوفنتوس تعزيز خط وسطه بالتعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي تيون كوبمينيرز البالغ من العمر 26 عامًا من أتالانتا. (لا جازيتا ديلو سبورت)

يقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع اللاعب السلوفاكي الرائع صامويل لوسالي البالغ من العمر 16 عامًا من كريستال بالاس. (مرآة)

انهارت صفقة نيوكاسل يونايتد لمهاجم إيفرتون دومينيك كالفيرت لوين، 27 عامًا، بعد أن لم يتمكن فريق Magpies من بيع مهاجمهم الإنجليزي كالوم ويلسون. (تلجراف)