القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير التالي، القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب فرنسا في دور ربع نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، لهذه النسخة مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في كأس أوروبا

وتلعب مباراة البرتغال وفرنسا مساء اليوم الجمعة عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ووصل منتخب البرتغال لهذا الدور بعد الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح في الدور الماضي، في حين وصل فرنسا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي أمم أوروبا

وتنقل مباراة البرتغال وفرنسا مساء اليوم عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.