نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يخطف الأنظار بأحدث ظهور له بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفنان محمد رمضان في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له بالساحل الشمالي، حيث شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد من مراسي بالساحل الشمالي عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر محمد رمضان وهو يتجول وسط جمهورة وعلق قائلا: سمعت كلام صاحبي ميشيل أُحد واتمشينا بالجولف كار في مراسي".

تعليقات الجمهور على منشور محمد رمضان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منور الدنيا كلها، ربنا يحفظك من كل شر، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رمضان أغنية مفيش كده، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية "مفيش كدة" على النحو الآتي:



نازل بليل أقضي سهرة موت

اللوكيشن عـ الصحاب Go

بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت

قولتلها هو في جمال كدة

ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة

في حياتي أنا مشوفتش كدة

بالجمال ده لا لا مفيش كدة

مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة

بيبي شوفي كل دولا محتاجين قبول

عاوزين الاشارة مني يبقوا بالطابور

انتي تبقي حاجة تانية الدنيا تحلي بيكي

وانا لما اختارت حب اختارت خارج الطابور

عندي رولز رويس.. عندي الهارلي

الاسطورة.. انا المافيا الأصلي

كلامي ليكي انتي بس وحصري

من الجمال ده.. مفيش كدة

مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة

بروض الأسود مني مستنية امر

عبيت في كاسي مية لما كله عبّى خمرة

ماشي راسي فوق.. اد اللي جابه الشوق

خبرة في كل لون وانتي بكل دول

عيني مستغربين بيقولولي ايه الكاريزما دي

بيقولولي جه افضل مـ اللي كان بالي فيه

غيرك سينيوريتا لا ماليش علاقة بيه

ما تيجي بينا يلا ناخد يومين c'est la vie

من العيون يا ويل سهرتني

ليل سحرني طيفك مش بيجيلي نوم

انتي مفيش غيرك اللي تكوني في بيتي

يا اللي وانتي جنبي مش محتاج لدول

عينيا سهرانين بفكر انا فيك

تملي بلاغيك رنلي فون

ازاي اكون ناسيك وانت اللي روحي فيك

انت اسلوب حياة.. بروتوكول

مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة