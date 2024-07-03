عاجل - "كنت عايز أنام".. بايدن يكشف عن سبب ضعف أدائه في المناظرة الرئاسية أمام ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - بايدن يكشف عن سبب ضعف أدائه في المناظرة الرئاسية أمام ترامب: "كنت عايز أنام"

"كنت عايز أنام".. بايدن يكشف عن سبب ضعف أدائه في المناظرة الرئاسية أمام ترامب.. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرجع سبب سوء أدائه في المناظرة أمام سلفه السابق دونالد ترامب إلى الإرهاق بسبب السفر.

بايدن يكشف عن سبب ضعف أدائه في المناظرة الرئاسية أمام ترامب

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات إنه كاد أن ينام على خشبة المسرح أثناء المناظرة لأنه كان متعبًا جدًا من السفر، مضيفًا “هذا ليس عذرًا، بل تفسيرًا”.

وتابع قوله إنه "لم يكن ذكيًا جدًا" لأنه "سافر حول العالم عدة مرات قبل وقت قصير من المناظرة، مستطردًا "لم أستمع إلى طاقم العمل الخاص بي... ثم كدت أنام على المسرح".

العقاقير واختبار إدراك

وفي وقت سابق، علقت سكرتيرة البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الثلاثاء، على الأداء الضعيف للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام سلفه السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، خلال المناطرة التي جمعتهما الخميس الماضي.

وقالت جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية متفهمة المخاوف بشأن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة مع ترامب.

وأضافت أن بايدن "يعرف كيف يعود" بعد أدائه الضعيف في المناظرة مع ترامب، لافتة إلى أن اختبار القدرات الإدراكية لبايدن ليس ضروريا وسيتم توفير المعلومات الطبية حول صحته.

وأكدت المتحدثة أن بايدن لم يكن تحت تأثير أي عقاقير خلال المناظرة، مشددة على أن بايدن لا يزال قادرًا على ضمان قيادة الولايات المتحدة للعالم رغم سنه وحالته الصحية.

وأشارت جان بيير إلى أنه لا أحد في الإدارة الأمريكية يخفي أي شيء بخصوص حالة بايدن الصحية.