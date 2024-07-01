حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 2-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 08:37 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: تعيش يوما معاكسا يحمل إليك ضغينة بسبب مواجهة القمر من الجدي الا ان هذه الاجواء لن تطول كثيرا فالشمس وعطارد في برجك يدعمانك والمناخ الفلكي يميل إلى الايجابية أكثر من السلبية في غالي الأحيان .

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: يتناغم القمر من الجدي مع المشتري كوكب الحظ في برجك ويضمن لك الهناء والنجاح ويقدم لك فرصة مهنية ومشاريع جديدة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المالية مهم جداً.

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: تتحسن الاوضاع بشكل ملفت فتنطلق في مشاريع جديدة وتذهب إلى تنفيذ الأفكار والطموحات وكأن القدر قرر أن يهبك ما تستحق من نجاح واطمئنان.

عاطفياً: تختلط الأمور عليك ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يسيطر عليك.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: تلتبس عليك الأمور فيطلب منك التروّي والتصرف باعتدال تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من الجدي والشمس من الحمل كذلك مطلوب منك مراقبة كل ما تتفوه به وتجنب القيام باعترافات بل بالتكتم عن شؤونك الشخصية كما المهنية.

عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.

صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: يوم جيد بالرغم من الأعمال الكثيرة التي تجعلك تركض في كل الاتجاهات لكن طاقةوالقمر من الجدي تحمل إليك امالا أخرى وتزود بطاقة للعمل استثنائية وذلك على كافة الاصعدة.

عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات.

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: تتاح لك فرص سعيدة تحت تاثيرات القمر من الجدي لكي تلتقي بمن يغنيك بأفكار وقدراته ودعمه وقد تستفيد من هذه المستجدات لوضع برنامج لك موضع التنفيذ.

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك.

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً .

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: تتراكم الأمور والاعمال تحت تاثيرات المربع الفلكي بين الاخصام الحمل والجدي ما يؤثر عليك بشكل مباشر إياك ورفع الصوت أو التحديات وحاول أن تضبط أعصابك وتحكم عقلك وتتراجع قليلا كي تمر العاصفة الفلكية.

عاطفيا: تحتاج في بداية هذا الشهر إلى ابشعور بالاستقرار والأمان لا إلى العشق المجنون لان الزهرة يحذرك من صدام على الصعيد العاطفي.

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: لا تزال الكواكب تدعمك من الحوت كذلك سوف يدفعك القمر من برج الجدي للقيام بالخطوات اللازمة من اجل ايجاد الحلول وقد تتلقى مساعدة قيمة وتقدم للآخرينحججا وتبريرات لمواقف سابقة.

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك.

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: قد تسجل ربحا او تقدما على الصعيد المالي ما يتوجب عليك إتخاذ القرارات المالية المهمة حتى تتوصل إلى اتفاق او عقد مهم ويكون حدسك وخياراتك صاءبة خاصة في هذا اليوم المالي بامتياز مع وجود القمر في البيت الثاني بيت المال من برج الجدي.

عاطفيا:تعيش مغامرات آنيةبدون التفكيربالغد او بضرورةالارتباطاو حسم امر او ما شابه ،

صحيا: لا تكن مستهترا وغير مبالي على نوعية طعامك الغنية بالسعرات الحرارية كن متوازنا ، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: يزداد بهاء قوة فتحصل على ترقية أو مكافأة او يتم لقاء تحلم به وقد يتجسد حلم سكنك طويلا او يعترف بعض المسؤولين بقدراتك.

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.

صحياً: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: احذر أية مواجهات قد لا تكون لمصلحتك فلا تتهاون ولا تسلم امرك لاحد فالاجواء معاكسة قد تعقد لك الامور.

عاطفياً: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.

صحياً: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2-7-2024

مهنياً: تتوصل إلى تفاهم أو إلى قناعة وتشعر أن الاجواء تكون أكثر سهولة وأنك قادر على تحقيق أمنية فتصبو إلى ما يعرض عليك من جديد .