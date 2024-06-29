نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاب يقتحم ومعجبة تهديه ورد ويطلب من معجبه الزواج.. أبرز مشاهد حفل كاظم الساهر الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اقتحم معجب المسرح لالتقاط صورة مع كاظم الساهر، أثناء إحياءه حفل اليوم بمدينة القاهرة الجديدة، ولبى "الساهر" طلبه وسط ترحيب من الحاضرين.

بينما طلبت معجبة أخرى، بعد دقائق من اقتحام الشاب، أن يأخذ منها بوكيه ورد احمر اللون، ولم يتاخر في تنفيذ طلبها، وطلب الأمن أن يتركها، على عكس موقفه من الشاب الذي اقتحم مسرحه.



وكانت مفاجآة الحفل هو طلب كاظم الساهر من معجبة الزواج من كاظم الساهر الزواج وسط الحضور، الأمر الذي جعله يشعر بالخجل لأنه لم يكن يسمعها وعلق قائلا:" أتجوزك"!!



وعبر كاظم الساهر عن سعادتها بتواجده بين الجمهور المصري قائلا:" سعيد لوجودي، وهنغني من الألبوم الجديد، وطالب الجمهور بالجلوس على الكراسي حفاظًا على رؤية باقى الجمهور.



بينما طلب الجمهور من كاظم الساهر، أن يغني لهم "زيديني عشقًا"، ومعجبة أخرى طالبت "ليلة"، ولم يتأخر في تنفيذ طلبهم معلقًا:" جايين ناويين على حاجات صعبة".



وشاركت نجمة ذا فويس كيدز، سهيلة بهجت، كاظم الساهر اليوم بأغنية تجمعهم من ألبومه الجديد ومازحها قائلًا:" رحبوا معي بنجمة ذا فويس كيدز، ولكن بقت أطول مني.

وكان قد توافد عدد كبير من الجمهور على حفل المطرب كاظم الىساهر الذي يحيه في القاهرة الجديدة بعد عامين من أخر حفلاته في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.