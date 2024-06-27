وزير الطيران المدني يلتقي بنائب السفير البريطانى ورئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 10:28 مساءً - عقد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، اجتماعًا بوفد رفيع المستوى من ممثلي السفارة البريطانية بمصر، من بينهم نائب السفير البريطاني، ورئيس القسم التجاري بالسفارة، والدكتور مهند طه خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، كما ضمّ الوفد عددًا من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات البريطانية الرائدة في مجال البنية التحتية وعددًا من قيادات الطيران المدني.

جاء هذا اللقاء في إطار دعم سُبل التعاون المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر و بريطانيا في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع الطيران المدني.

وناقش اللقاء آليات التنسيق المشترك بين البلدين في مجال المطارات والخدمات الأرضية والبنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات، وذلك لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية البريطانية داخل قطاع الطيران المدني المصري، ما يعزز من تنمية التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا.

وأكد الجانبان -خلال اللقاء- أهمية تنمية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى البلدين.

ومن جانبه، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن إشادته بعمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التى تربط مصر ببريطانيا، ووجّه الدعوة للوفد البريطاني لحضور معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما أكد الوزير، على أهمية مشاركة الشركات البريطانية في هذا الحدث الهام الذى يعد فرصة واعدة لتبادل الخبرات والرؤى والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران والفضاء، مردفًا: أن مثل هذه الفاعليات الهامه تسهم في خلق علاقات تعاون ذات فاعلية بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الدول.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما تشهده مصر من طفرة تنموية خلال الفترة الحالية، إضافة إلى ما لمسوه من تطورات واضحة وجهود ملموسة في مجال تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الطيران المدني المصري خلال الآونة الأخيرة. كما أشاد الوفد بما لمسوه من تطوير المطارات المصرية والتوجه نحو مطارات صديقة للبيئة واستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض مشروعاتها.