نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... حنان ترك تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت الفنانة حنان ترك في صدارة التريند جوجل مرةآخرى،ويرجع السبب ظهور أنباء حول عودتها للتمثيل مرة آخرى، وكشفت المخرجة هالة خليل عن حقيقة تقديم حنان ترك الجزء الثاني من فيلم "أحلى الأوقات".

وقالت هالة خليل خلال تصريحات تليفزيونية": الحقيقة أنا عرضت الفكرة على حنان ترك واتمنى موافقتها وهحافظ على الشروط اللى عيزاها".

وتابعت: "حنان صديقتي من زمان وساعدتني في مشروع تخرجي، وهعرض عليها السيناريو وهى لما تشوفوا اعتقد أنها هتغير وجهة نظرها وهترجعلنا تاني".



معلومات عن حنان ترك

لدت في مصر وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا يمتلك مصنعًا للملابس تحت اسم “الترك للملابس”، لديها شقيقان هما حسين وحسام، شاركت وهي طفلة في عمر الخامسة في فيلم ناس تجنن، عام 1980 مع سناء يونس وجورج سيدهم، شاركت في عدد من العروض وقدّمت في عام 1991،

مسرحية ضحك ولعب ومزيكا مع محمد هنيدي، درست في معهد الباليه وعملت كراقصة باليه لفترة وبعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك، بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وكانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية ماكبث فرشحها للعمل في فيلم رغبة متوحشة عام

1992 انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات والأفلام، في عام 1993 اشتركت في مسلسل العودة الأخيرة أمام الفنان الراحل صلاح ذو الفقار في آخر أعماله التليفزيونية، وخلال نفس العام ظهرت موديل في كليب ولا كان بأمري، للفنان هاني شاكر. عام 1997، وُجهت إليها تهمة مخلة بالآداب مع وفاء عامر، ولكن المحكمة برأتهما.

زيجات حنان ترك



تزوجت خمسة مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي وبعد زواجها بساعة توفي والدها استمر زواجهما لمدة شهر وانفصلا بعد خلافات وتزوج لاحقًا من الفنانة ذكرى، الثانية كانت رجل الأعمال المصري خالد خطاب وأنجبا ولدان هما يوسف وآدم وحدثت بينهما خلافات بسبب التزامها الديني أدت لطلاقهما، تزوجت من المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، والرابعة في عام 2008 تزوجت دكتور يُدعى محمد يحيى، حيث يعد ذلك الزواج هو الأقصر والأكثر غموضا، حيث أشارت تقارير أخرى بأنه رجل أعمال سعودي، حيث إنها أعلنت عن ذلك الزواج بعد أن أنجبت منه إبنها الثالث محمد.

تزوجت للمرة الخامسة من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وتمّ سرّا وأخفته لمدة عام ونصف ويعتبر الأنجح في حياتها، حيث إن زواجهما لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، والذي أسفر عن ابنتين وهما مريم ومنى