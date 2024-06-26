إسلام جمال يحتفل بقدوم مولوده الأول "عز الدين"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان إسلام جمال بقدوم مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم عز الدين وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك إسلام جمال منشور عبر إنستجرام، وكتب فيه قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ‎{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا } ‎الحمد لله لقد رزقني ووهبني الله بمولود عز الدين اسلام جمال.

وتابع: ‎ اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي رزقني روحًا من روحنا ونبضآ لقلبنا وأكرمنا بأجمل العطايا.

أحدث أعمال إسلام جمال

ويعرض حاليًا لإسلام جمال مسلسل الوصفة السحرية وهو من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.





آخر أعمال إسلام جمال

وشارك الفنان إسلام جمال في الموسم الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب،ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

قصة مسلسل الحشاشين

الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.