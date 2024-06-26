نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيل فودين يغادر معسكر منتخب إنجلترا قبل ثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء عن مغادرة لاعب المنتخب فيل فودين لمعسكر الفريق في يورو 2024، حيث توجه إلى إنجلترا لأمر عائلي طارئ.

فودين يغادر معسكر منتخب إنجلترا

جاءت هذه الخطوة بعد تأهل إنجلترا إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، متصدرة مجموعتها بعد التعادل السلبي أمام سلوفينيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: "لقد غادر فيل فودين معسكر إنجلترا مؤقتًا وعاد إلى المملكة المتحدة لمسألة عائلية ملحة". ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عن السبب الدقيق لمغادرة فودين لمعسكر المنتخب.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن غياب فودين قد يثير الشكوك حول مشاركته في مباراة دور الستة عشر يوم الأحد. وكان فودين قد شارك في مباراة إنجلترا أمام سلوفينيا أمس في ختام دور المجموعات، ثم غادر ألمانيا عائدًا إلى المملكة المتحدة بعد أقل من 24 ساعة.

ومن المتوقع أن يعود فودين إلى المعسكر، لكنه قد يغيب عن بعض الاستعدادات لمباراة الأحد في دور الـ 16.