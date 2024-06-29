نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميقاتي يرد على سؤال 'هل تشهد لبنان حربًا؟' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، السبت، "نحن في حالة حرب، والتهديدات التي نتعرض لها ما هي إلا نوع من الحرب النفسية".

وأضاف ميقاتي من مقرّ قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في صور: "التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الاسرائيلي".

وأكد أن "المحطة الأساسية في جولتنا اليوم هي الاطّلاع على سير الامتحانات الرسمية، ولكن السؤال البديهي: لو لم يكن الجيش موجودًا في الجنوب هل كان بالإمكان إجراء الامتحانات".

وأكمل قائلا: "في كل المحطات نجدد التأكيد ان الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى".

ومنذ أن شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

وأدّى العنف المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من مقاتلي حزب الله و94 مدنيا، حسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس".

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، حسب السلطات الإسرائيلية.