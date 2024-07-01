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أحمد جودة - القاهرة - تم إدراج الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك فيليبي، على موقع نادي ريال مدريد الإسباني كلاعبين جديدين في الفريق الأول، اليوم الإثنين، الموافق الأول من يوليو (تموز).

مبابي وإندريك ضمن فريق الريال على الصفحة الرسمية

وبشكل رسمي، لم يعد مبابي، الذي يخوض حاليًا بطولة "يورو 2024" مع منتخب بلاده، لاعبًا في باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده في 30 يونيو (حزيران) المنصرم، ودخل عقده الجديد مع ريال مدريد حيز التنفيذ، والذي تم الإعلان عنه في الثالث من نفس الشهر.



ونفس الشيء بالنسبة للبرازيلي إندريك، الوافد الجديد الآخر، الذي يخوض حاليًا بطولة "كوبا أمريكا 2024" مع "السيليساو" والذي سيبلغ الـ18 من عمره في 21 يوليو (تموز) الجاري.

وسيبدأ ريال مدريد فترة الإعداد للموسم الجديد في 15 من الشهر الجاري في غياب الدوليين، ثم سيسافر إلى الولايات المتحدة لمواجهة ميلان في أول أغسطس (آب)، وبرشلونة في الرابع من نفس الشهر، ثم تشيلسي في يوم 6.