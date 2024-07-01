نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة المصري أمام الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الجونة بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أستقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء أمام الجونة وهو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: عمرو سعداوي، أحمد أيمن منصور، باهر المحمدي، كريم العراقي

خط الوسط: محمود حمادة، ليستويل أمانكونا.

وأمامهما: غيلاس قناوي، إلياس الجلاصي، ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

موعد مباراة المصري ضد الجونة

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

