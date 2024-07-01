نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الأداء الرائع.. ثنائي اسبانيا يقتحمان سباق المنافسة على أفضل لاعب باليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبقى منافسات دور ال16 مرحلة مبكرة نسبيا لاختيار أفضل لاعب في البطولة، لكن الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتقدون أن الثنائي الإسباني فابيان رويز، ونيكو ويليامز يجب أن يكونا في دائرة المرشحين.

رويز وويليامز يقتحمان سباق المنافسة على أفضل لاعب باليورو

وسجل رويز هدفين ببطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بتسديدة رائعة في الفوز على كرواتيا (3-0) بالجولة الأولى وهدف التقدم على جورجيا (2-1)، وكان أيضا قائدا بارزا في خط الوسط بالضغط، واستخلاص الكرات من المنافسين وخلق الفرص.

ومرر رويز كرة رائعة إلى زميله نيكو ويليامز ليسجل الأخير هدفه الأول في البطولة خلال الفوز على جورجيا (4-1).

وقال ويليامز، عبر الموقع الإلكتروني للبطولة يورو 2024: "أن يكون لدي لاعب مثل فابيان رويز يقدم تمريرة رائعة أسجل منها هدفي فهذا بمثابة ألف نعمة.. أشعر بشعور رائع بعد تسجيل هدفي، ويمكن لأبي وأمي أن يفخرا بي".

ويكمل رويز خط الوسط في إسبانيا مع زميليه رودري لاعب مانشستر سيتي الفائز بجائزة رجل المباراة بعد تسجيل هدف في شباك جورجيا، وبيدري لاعب برشلونة.

وفي الوقت الذي يبقى رودري، وبيدري اسمين بارزين في كرة القدم، كانت مسيرة رويز بطيئة، حيث انتقل اللاعب 28 عاما من ريال بيتيس إلى نابولي.



ورحل اللاعب الإسباني من نابولي في صيف 2022 إلى باريس سان جيرمان قبل فوز النادي بلقب الدوري الإيطالي في 2023، لكنه توج بالدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين، وبإمكانه أن يتوج باللقب الأوروبي إذا استمر في التألق مع زملائه في منتخب إسبانيا.

من جانبه، قال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا بعد الفوز على جورجيا: "أعتقد أنهما من أفضل لاعبي العالم في مركزيهما. إنهما من الطراز العالمي، وأنا محظوظ بالعمل معهما وتواجدهما مع العمل الجماعي الرائع الذي نقوم به هو كل ما نحتاجه لنذهب بعيدا في بطولة أمم أوروبا".

ويبلغ ويليامز من العمر 21 عاما، وفاز بجائزة رجل المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا على إيطاليا (1-0) في الجولة الثانية بدور المجموعات.

وتتصدر إسبانيا الفائزة بلقب أمم أوروبا 3 مرات الترشيحات للفوز بالكأس في 2024 إضافة إلى منتخب إنجلترا الذي يقدم أداء متذبذبا، علما بأن الإسبان هم الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع بالبطولة.

وكان الفوز على جورجيا هو أول انتصار لإسبانيا في الوقت الأصلي بالأدوار الإقصائية في بطولة كبرى منذ تتويجها بلقب يورو 2012.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة قوية ضد ألمانيا منظم البطولة يوم الجمعة في شتوتجارت، حيث يتنافس جمال موسيالا مع الثنائي الإسباني على جائزة الأفضل في البطولة، لكن المؤكد أن هناك مرشح سيودع البطولة خلال أيام.