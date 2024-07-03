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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 55 نقطة خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 03:14 مساءً - سي ان بي سي _ سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية والصادر من بنك الرياض تراجعاً للشهر الثاني على التوالي إلى 55 نقطة في يونيو من مستويات 56.4 في مايو، أي عند أدنى مستوى منذ يناير 2022.
ويبقى المؤشر فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل ما بين النمو والانكماش.
هذا ويعزى التراجع في المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، وذلك مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ عامين ونصف.
ومن جهته، قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض “بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مع توقعات نمو تتجاوز 3%”.
وأضاف “يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع”.
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