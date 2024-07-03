مال وأعمال

أسعار الذهب تستقر مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الفيدرالي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تستقر مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الفيدرالي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 03:14 مساءً - وكالات _ استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

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وظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:52 بتوقيت جرينتش.

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وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 2338.70 دولارا، بحسب “”.

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ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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وكان رئيس المجلس جيروم باول قد قال أمس الثلاثاء، إن المجلس لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة لضمان أن قراءات التضخم التي تراجعت في الآونة الأخيرة تعكس الصورة حقيقية للجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.60 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 996.70 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.5% لى 1016.34 دولار للأونصة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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