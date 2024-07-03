نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غادة لبيب نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..30 عامًا من الخبرة القيادية في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع