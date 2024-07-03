نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقد قران الموزع كريم عبد الوهاب والإعلامية هاجر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد قران الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب على الإعلامية بقناة القاهرة الإخبارية هاجر جلال، بعد قصة حب استمرت فترة طويلة توجت فى النهاية بالارتباط، ونشر كل منهما على صفحاتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا تجمعهما سويا كشفا بها عن زواجهما، وعلقت هاجر على الصور التى تجمعهما "توأم روحى".

آخر أعمال كريم عبد الوهاب



يشار أن آخر أعمال كريم عبد الوهاب تتر أغنية البداية لمسلسل سر الهي، ويقوم النجم حمزة نمرة بتقديمها من كلمات حمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة، فضلًا عن تقديمه مقطوعة موسيقية لتتر النهاية من تأليفه.

أبطال مسلسل سر الهي

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أحداث مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل "سر إلهى" في إطار اجتماعى تشويقى، حول نصرة، التي تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، ثم تتهم في قضية قتل، لتخرج منها أقوى وتحاول الانتقام.