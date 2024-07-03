نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: مصر في قلب منطقة مليئة بالصراعات والأزمات من جميع الاتجاهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، في لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر تعيش في منطقة تعج بالصراعات والأزمات من جميع الاتجاهات، مؤكدًا أن مصر لم تواجه في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات مماثلة من الغرب أو الجنوب أو الشرق.

التحديات الإقليمية والدولية

أكد عبد العاطي أن الدولة المصرية راسخة وقوية، ولها دور إقليمي ودولي واضح ومشهود.

وأضاف أن مصر تعتبر ركيزة الاستقرار في منطقة مليئة بالصراعات، مشيرًا إلى أن استقرار وقوة مصر كان لهما دور حيوي في التعامل مع الأزمات المتعددة في المنطقة.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

أوضح وزير الخارجية أن مصر نظمت مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي سبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذه المبادرات جاءت نتيجة الاستقرار والقوة التي تتمتع بها مصر، بالإضافة إلى دورها الإقليمي والريادي.

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تابع عبد العاطي أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد لمصر في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يجد دولة يمكن الاعتماد عليها في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر، وهو نفس الموقف الذي تتبناه باقي دول العالم.

الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار

أشار عبد العاطي إلى أن العالم يحرص بشدة على دور مصر النشط والمهم في المنطقة، وذلك لتجنب توالي الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وأضاف أن هذا الدور المصري المهم في حفظ الأمن والاستقرار يجعلها شريكًا أساسيًا في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.