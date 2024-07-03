عاجل - سيدة المهام الصعبة.. من هي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية، بقصر الاتحادية، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

من هي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؟

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب تجديد الثقة في الحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:

تتولى منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية (يناير 2018 – ديسمبر 2019).

تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ.

قامت "المشاط"، بتصميم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.

تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية (2005-2016)، وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في 2004.

شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بواشنطن (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول في الصندوق (2001-2005).

شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.

شغلت عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.

تُمثل «المشاط» جمهورية مصر العربية، في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

تشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد.

تعد «المشاط»، مؤسس وعضو في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، وعضو Mission Possible للعمل المناخي، وعضو في مبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض.

اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية "جيل بلا حدود"، وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، الذي دشنته مؤسسة روكفيلر الدولية.

تولت «المشاط» عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمي لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، وعضو المجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادي، ومحاضر في المعهد المصرفي.

في عام 2022 حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى إفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7.

في عام 2019 حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة"، من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرًا للجهود التي قامت بها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز مرونته من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي.

حصلت على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة؛ وفازت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، بجائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في عام 2019، وكذلك جائزة أفضل فيديو ترويجي لوجهة سياحية، وجائزة الريادة في السياحة لعام 2019 من المعهد الدولي للسلام من خلال السياحة.

في عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة إفريقيا خلال عامي 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي.

اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في عام 2014؛ وجاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام؛ واختيرت أيضًا «المشاط» ضمن قائمة قيادات المستقبل الشابة التي أعلنتها الحكومة الفرنسية عام 2013 ببرنامج قيادات الزائرين الدوليين، وحصلت أيضًا على جائزة الخريج المتميز من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في نفس العام 2013؛ كما حصلت على جائزة ابن خلدون عن أفضل ورقة بحثية عن واحدة أو أكثر من دول الشرق الأوسط لعام 2004، بعنوان "السياسة النقدية وإدارة الدين العام.. تقييم التجربة المصرية" والمقدمة من جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية.

الدكتورة رانيا المشاط، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية ( Maryland، College Park)، كما حصلت على درجة الماجيستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية.

حصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. «المشاط» حاصلة على درجة بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.



مشاهدة فيديو الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لحظة حلف وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

الحكومة الجديدة 2024

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024 اسم الوزير الوزارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمرو طلعت وزير الاتصالات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كوجك وزير المالية محمود فوزي وزير الشؤون النيابية شريف فاروق وزير التموين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سامح الحنفي وزير الطيران عدنان الفنجري وزير العدل شريف الشربيني وزير الإسكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية كريم بدوي وزير البترول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم محمد جبران وزير العمل شريف فتحي وزير السياحة أحمد هنو وزير الثقافة

حركة المحافظين 2024.. القائمة الكاملة لـ 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل حركة المحافظين 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا حسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة المحافظين 2024

أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية

⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة

⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية

⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة

⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم

⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف

⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا

⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط

⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج

⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط

⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ

⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية

⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية

⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية

⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء

⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح

⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد

⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر

⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء

⁠محب حبشي خليل: بورسعيد

⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية

⁠طارق حامد الشاذلي: السويس

⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية

⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي: