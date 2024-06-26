بعد طرحها بساعات.. لطيفة تحتفل بتخطي أغنية 'يا ليالي' المليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة التونسية لطيفة بتخطي أغنيتها الجديدة ياليالي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها أمس عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وشاركت لطيفة فيديو من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: " اول مليون مشاهدة في اقل من ٢٤ ساعة ل ياليالي على اليوتيوب.. فرحااانة برد الفعل الرائع على الكليب.. بحبكم".





تفاصيل أغنية يا ليالي





و تعاونت لطيفة في أغنية ياليالي مع كل من الشاعر الغنائي مللك عادل والملحن فلكلور ليبي والموزع الموسيقي تميم.





كلمات أغنية يا ليالي





يا ليالي ويا ليالي

لا بهدا ولا بنساه وده حالي

لا بهدا ولا بنساه ده الغالي

لا نستيهم صحاب الغلا

يطول شوقك ليهم

يا عين لا قسموا ولا نستيهم





يا ليالي ويا ليالي

ده في الروح ما بيروح عن بالي

ده في الروح مهما يروح ده الغالي





ويا ليالي يا ليالي

ده في الروح ما بيروح عن بالي

ده في الروح مهما يروح ده الغالي





ياما غنينا وروحنا وجينا

والله وحشاني أقول يا ليله





احنا اللي الدنيا بتتهد

وترقص على خطوتنا

ومدام غنينا مافيش حد

ع الأرض يسكتنا





احنا اللي الدنيا بتتهد

وترقص على خطوتنا

ومدام غنينا مافيش حد

ع الأرض يسكتنا





أهلًا بيها ومرحبتين

الفرحة اللي بتملى العين

أهلًا بيها ومرحبتين

الفرحة اللي بتملى العين





تشهد علينا لهفة عنينا

والفرح جانا شاور علينا





احنا اللي الدنيا بتتهد

وترقص على خطوتنا

ومدام غنينا مافيش حد

ع الأرض يسكتنا





احنا اللي الدنيا بتتهد

وترقص على خطوتنا

ومدام غنينا مافيش حد

ع الأرض يسكتنا





أهلًا بيها ومرحبتين

الفرحه اللي بتملى العين

أهلًا بيها ومرحبتين

الفرحه اللي بتملى العين