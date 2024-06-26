الداخلية تُعلن مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاونى الأمن "ذكور فقط" حتى 4 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:34 مساءً - إستكمالاً لإعلان وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور فقط - الدفعة العاشرة"، من الراغبين فى الإلتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18 مايو الماضى، وحتى غداً الخميس 27 يونيو الجارى، حيث تجرى الإختبارات بمعاهد معاونى الأمن (طرة بالقاهرة – البحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون" – مدينة 6 أكتوبر بالجيزة "طريق الواحات" – تأهيل الأفراد بسوهاج "حى الكوثر").

وأكدت وزارة الداخلية، أنه نظراً للإقبال الشديد من المتقدمين، فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل.