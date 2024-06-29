الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.





وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ معتدلة وارتفاع الموج من 5ر1 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى القاهرة 36 25 العاصمة الادارية 36 25 6 أكتوبر 36 25 بنها 35 24 دمنهور 34 22 وادي النطرون 35 24 كفر الشيخ 34 24 المنصورة 35 24 الزقازيق 35 24 شبين الكوم 36 24 طنطا 35 22 دمياط 32 24 بورسعيد 32 24 الإسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 32 23 رفح 32 22 رأس سدر 37 24 نخل 37 17 كاترين 33 16 الطور 37 26 طابا 37 26 شرم الشيخ 41 30 السكندرية 31 22 العلمين 31 22 مطروح 30 22 السلوم 31 23 سيوة 35 21 رأس غارب 39 29 الغردقة 40 30 سفاجا 41 30 مرسى علم 41 29 شلاتين 39 30 حلايب 35 29 أبو رماد 39 28 رأس حدربة 36 25 الفيوم 38 26 بني سويف 38 26 المنيا 39 25 أسيوط 39 25 سوهاج 41 26 قنا 45 28 الأقصر 45 29 أسوان 45 29 الوادي الجديد 43 25 أبوسمبل 44 29

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