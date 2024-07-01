آية عبد الله تُحيي احتفال ”الإنتاج الثقافي” بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 10:28 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلًا فنيًا بمناسبة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وأحيت الحفل الفنانة "آية عبد الله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، إحدى الفائزات فى الدورات السابقة بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، حيث تغنت بباقة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، منها: "يا حبيبتي يا مصر، يا أغلي اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، كلمة حلوه وكلمتين، حلوه بلادي، حبايب مصر، فيها حاجه حلوة، مصر هي أمي، سلمولي علي مصر، أنا مصري و أبويا مصري" .

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية فى الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية .