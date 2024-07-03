محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم في حكومة مدبولي الثانية واليمين الدستورية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:32 صباحاً - يأتي محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، في حكومة مصطفى مدبولي الثانية.

ويؤدى بعد قليل أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضم الحكومة الجديدة:

الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى، وزيرة للتضامن الإجتماعى

أجمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة.

حسن محمد حسن الخطيب، وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

أحمد أشرف على كوجك، وزيراً للمالية.

كامل عبد الهادى فرج، وزيراً للنقل والصناعة

شريف فتحى على عطية، وزيراً للسياحة والأثار.

محمد إبراهيم أحمد شيمى، وزيراً لقطاع الأعمال.

الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيراً للصحة والسكان.

محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

أشرف صبحى محمد عامر، وزيراً للشباب والرياضة.

محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

شريف محمد فاروق، وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.