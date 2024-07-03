كامل الوزير وخالد عبد الغفار نائبان لرئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:32 صباحاً - يأتي كامل الوزير وخالد عبد الغفار نائبان لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في حكومته الثانية.

ويؤدي بعد قليل أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضم الحكومة الجديدة:

كامل الوزير، نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للنقل والصناعة.

الدكتور خالد عبد الغفار، نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للصحة والسكان.

الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى، وزيراً للتضامن الإجتماعى

الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو، وزيراً للثقافة.

حسن محمد حسن الخطيب، وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

الدكتور أحمد أشرف على كوجك، وزيراً للمالية.

شريف فتحى على عطية، وزيراً للسياحة والأثار.

محمد إبراهيم أحمد شيمى، وزيراً لقطاع الأعمال.

الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.

الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

الدكتور أشرف صبحى محمد عامر، وزيراً للشباب والرياضة.

الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

الدكتور شريف محمد فاروق، وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

الدكتور أسامه السيد محمود الأزهرى، وزيراً للأوقاف.

الدكتور هانى عاطف نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والرى.

كريم إبراهيم على بدوى، وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

محمود مصطفى كمال عصمت، وزير للكهرباء والطاقة المتجددة.

سامح أحمد زكى الحفنى، وزيراً للطيران المدنى.

عمرو سميح أحمد طلعت، وزيرا للاتصالتت وتكمنولوجيا المعلومات

ياسمين أحمد فؤاد، وزيراً للبيئة.

شريف مجدى حسين شربينى، وزيرا للاسكان والمرافق والمجتمنعات العمرانية

منال عوض ميخائيل، وزيرا للتنمية المحلية.

محمد محمد صلاح الدين، وزيراً اللإنتاج الحربى.

عدنان فنجرى أبو جبل حسين، وزيراً للعدل.

محمود فوزى عبد البارى، وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

علاء الدين فاروق زكى، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى.