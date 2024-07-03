ننشر أسماء المحافظين الجدد في التشكيل الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:32 صباحاً - يؤدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
وستشمل حركة المحافظين تشمل تغيرات موسعة، وتضم محافظين جدد لمحافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والأقصر.
ويأتي كل من:
أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية
إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة
عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة
أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية
جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة
أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم
محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف
أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا
اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط
اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج
خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا
أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط
اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ
إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية
حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية
اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء
اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح
اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد
عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر
اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء
اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان
اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد
اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية
اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس
الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية
المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر