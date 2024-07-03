ننشر أسماء المحافظين الجدد في التشكيل الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:32 صباحاً - يؤدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وستشمل حركة المحافظين تشمل تغيرات موسعة، وتضم محافظين جدد لمحافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والأقصر.