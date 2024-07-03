إعصار «بيريل» يقتل 3 أشخاص في فنزويلا

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جدة - نرمين السيد - إعصار ـ أرشيفية
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء عن مادورو قوله "إن رجلين وسيدة لقوا مصرعهم في بلدة "كوماناكوا" بولاية "سوكري" الواقعة شمال شرقي فنزويلا"، معربا عن تعازيه لعائلاتهم وتقديم الدعم الكامل لهم.
وأضاف مادورو أن الإعصار تسبب في إلحاق الضرر بـ8 آلاف منزل وتدمير 400 منزل بالكامل.
وكان الإعصار "بيريل" قد ضرب فنزويلا أثناء مروره عبر جزر أنتيل ويندوارد في منطقة البحر الكاريبي.
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