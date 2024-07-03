إعصار «بيريل» يقتل 3 أشخاص في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين جراء الإعصار "بيريل" الذي ضرب شمال شرقي البلاد.





ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء عن مادورو قوله "إن رجلين وسيدة لقوا مصرعهم في بلدة "كوماناكوا" بولاية "سوكري" الواقعة شمال شرقي فنزويلا"، معربا عن تعازيه لعائلاتهم وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأضاف مادورو أن الإعصار تسبب في إلحاق الضرر بـ8 آلاف منزل وتدمير 400 منزل بالكامل.

وكان الإعصار "بيريل" قد ضرب فنزويلا أثناء مروره عبر جزر أنتيل ويندوارد في منطقة البحر الكاريبي.