مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الحادية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 10:28 صباحاً - مجلس إدارة الهيئة يتابع خطة وجاهزية الهيئة للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس قريبًا ويثني على أداء الجهاز التنفيذي للهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية وتأهيل القوى البشرية والميكنة والتحول الرقمي للخدمات واعتماد المنشآت الصحية خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في أسوان والسويس

رئيس مجلس إدارة الهيئة: تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بجودة عالمية وتخطي نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة 91%

رئيس مجلس إدارة الهيئة: تشغيل مجمع طبي ومستشفى و26 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس حتى الآن والانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي والانتهاء من ميكنة الخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات طب الأسرة والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمجمع السويس الطبي و26 معمل و6 أقسام للأشعة وقسم للعمليات

رئيس مجلس إدارة الهيئة: إجمالي الترددات على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في السويس بلغت أكثر من 645 ألف تردد على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ منذ بداية التشغيل التجريبي في أكتوبر الماضي وحتى الآن واستحداث 8 خدمات طبية أهمها جراحات القلب المفتوح والقلب والصدر والوجه والفكين والعمود الفقري وجراحات الحروق والتجميل والأوعية الدموية والأطفال التخصصية ووحدة لعلاج السكتة الدماغية

رئيس مجلس إدارة الهيئة: الانتهاء من نقل تبعية 91 منشأة صحية في أسوان وصدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل 7 وحدات صحية أخرى لزيادة الخدمات الطبية والعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة داخل نطاق المحافظة لأهالي أسوان في إطار استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

رئيس مجلس إدارة الهيئة: تشغيل 4 مستشفيات و22 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي أسوان حتى الآن والانتهاء من اعتماد 18 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي والانتهاء من ميكنة الخدمات في 71 مركز ووحدة وأقسام العيادات الخارجية في 3 مستشفيات والأقسام الداخلية في مستشفى واحد و74 معمل وقسم للعمليات و350 ألف إجمالي الترددات على المنشآت الصحية منذ بداية تشغيل النظام الإلكتروني بها وحتى الآن

مجلس إدارة الهيئة يثمن خطاب شكر السفارة الفرنسية في الخدمات والتجهيزات الفندقية عالية المستوى في المنشآت الصحية بالأقصر عقب زيارة السفير الفرنسي لها في إبريل الماضي ومجلس الإدارة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية

رئيس مجلس إدارة الهيئة: مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الرعاية الصحية وتطوير نوعية وجودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية ويؤكد المشروع في تقدم مستمر ومتواصل لتحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول للتنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

قدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو. وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار هيئة الرعاية الصحية في بذل قصارى جهدها لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات وطريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، متمنين دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الدوري رقم (75) بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم التركيز على عدة نقاشات هامة وإعلان عدد من القرارات المهمة.

واستعرض الاجتماع مصفوفة متابعة قرارات مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الدوري السابق، كما استعرض خطة وجاهزية الهيئة للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي أسوان والسويس قريبًا. أثنى مجلس إدارة الهيئة على أداء الجهاز التنفيذي في تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتأهيل القوى البشرية، والميكنة، والتحول الرقمي للخدمات، واعتماد المنشآت الصحية خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في أسوان والسويس.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع إلى تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بجودة عالمية، وتخطي نسبة رضا المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة 91%.

وأضاف الدكتور السبكي أنه تم تشغيل مجمع طبي ومستشفى و26 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس حتى الآن، والانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي، والانتهاء من ميكنة الخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات طب الأسرة والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمجمع السويس الطبي، و26 معملًا، و6 أقسام للأشعة، وقسم للعمليات.

وأضاف الدكتور السبكي أن إجمالي الترددات على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في السويس بلغ أكثر من 645 ألف تردد على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ منذ بداية التشغيل التجريبي في أكتوبر الماضي وحتى الآن. كما تم استحداث 8 خدمات طبية، أهمها جراحات القلب المفتوح، وجراحات القلب والصدر، والوجه والفكين، والعمود الفقري، وجراحات الحروق والتجميل، والأوعية الدموية، والأطفال التخصصية، ووحدة لعلاج السكتة الدماغية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أنه تم الانتهاء من نقل تبعية 91 منشأة صحية في أسوان، مشيرًا إلى صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3954 لسنة 2023 بنقل 7 وحدات صحية أخرى لزيادة الخدمات الطبية والعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة داخل نطاق المحافظة لأهالي أسوان، في إطار استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضاف الدكتور السبكي أنه تم تشغيل 4 مستشفيات و22 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي أسوان حتى الآن، والانتهاء من اعتماد 18 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي، والانتهاء من ميكنة الخدمات في 71 مركزًا ووحدة، وأقسام العيادات الخارجية في 3 مستشفيات، والأقسام الداخلية في مستشفى واحد، و74 معملًا، وقسم للعمليات. بلغ إجمالي الترددات على المنشآت الصحية منذ بداية تشغيل النظام الإلكتروني بها وحتى الآن 350 ألف تردد.

وفي الختام، ثمَّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خطاب شكر السفارة الفرنسية في الخدمات والتجهيزات الفندقية عالية المستوى في المنشآت الصحية بالأقصر، عقب زيارة السفير الفرنسي للمنشآت الصحية في إبريل الماضي. كما أكد مجلس إدارة الهيئة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الرعاية الصحية، وتطوير نوعية وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية. كما أكد أن المشروع في تقدم مستمر ومتواصل لتحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوصول للتنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (75) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة. كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية أيضًا كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.