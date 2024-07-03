السعودية : إعلان رسمي من وزارة الداخلية بشأن رسوم تجديد الإقامه

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية بين المغتربين عن قيام وزارة الداخلية السعودية برفع رسوم الإقامة، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن صحة تلك الأخبار من عدمها، وكم تبلغ رسوم التجديد في الوقت الحالي، ولمزيد من التفاصيل عن بيان رفع رسوم تجديد الإقامة للمغتربين تابعونا.

بيان رفع رسوم تجديد الإقامة للمغتربين

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه لا صحة لما انتشر بين المغتربين من أخبار من القيام برفع رسوم تجديد الإقامة، حيث لم تصدر قرارات من وزارة الداخلية أو المديرية للجوازات السعودية بذلك الشأن، وفي حالة صدور مثل ذلك القرار سوف تقوم الجهات الرسمية بالإعلان عن ذلك.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

تختلف رسوم تجديد الإقامة من شخص لآخر حسب المدة التي يرغب في الإقامة بها والمهنة الخاصة بها، وأهم تلك الرسوم كما التالي:

أن يكون الوافد متواجد داخل الأراضي السعودي عند تقديم طلب تجديد الإقامة.

يلزم أن يكون التأمين الطبي ساري.

سداد كافة المخالفات المرورية والغرامات إن وجدت.

ألا يكون الوافد قد تم تسجيله متغيب عن العمل

هل يمكن تجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر؟

يلزم تجديد إقامة العمالة التجارية قبل انتهائها بستة أشهر، وذلك حتى لا يتعرض الوافد للغرامة.

هل يتاح تجديد صلاحية الإقامة لمن هم خارج المملكة؟

يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة لكن لا يمكن تجديد الإقامة.

كم المدة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة؟

تتراوح المدة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة ما بين شهر إلى 6 شهور.