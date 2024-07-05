نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لأجل تحقيق تطلعات شعبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع الوزراء بالحكومة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم لتحقيق آمال شعبنا المصري وتطلعاته وبذل كل الجهد لتحقيق الاستقرار والرخاء لمصرنا الغالية، وأن يوفق المولى عز وجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

كما يتقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر والتقدير للجهد الذي بذله الوزراء بالحكومة السابقة، ويتمنى لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة.