العالم اليوم - قبل أداء اليمين.. تقارير تتحدث عن الحكومة الجديدة في مصر

انتم الان تتابعون خبر قبل أداء اليمين.. تقارير تتحدث عن الحكومة الجديدة في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:24 صباحاً - ذكر التلفزيون المصري الرسمي أن من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وأضاف أن أحمد كجوك سيتولى حقيبة المالية، حيث كان يعمل نائبا لمحمد معيط الذي شغل منصب وزير المالية منذ2018، ولعب دورا مهما في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي فضلا عن الجهود التي بذلتها القاهرة لإدارة الأزمة الاقتصادية التي شملت ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.

وأوضح التلفزيون المصري نقلا عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية خلفا لسامح شكري.

ويُنظر إلى شكري باعتباره شخصية دبلوماسية كبيرة وتولى منصب وزير الخارجية منذ عام 2014 وأجرى نشاطا دبلوماسيا مكثفا فيما يتعلق بالصراع في قطاع غزة الذي يقع على الحدود الشمالية الشرقية لمصر.

وذكرت التقارير أن من المتوقع أن يتولى شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، منصب وزير التموين خلفا لعلي المصيلحي.

وتشرف وزارة التموين على تجارة مصر في القمح والسلع الأولية الأخرى، فضلا عن منظومة الدعم التي تضم عشرات الملايين من المصريين.

وذكرت بيانات رسمية وتقارير لوسائل إعلام محلية أن فاروق يتمتع بخبرات في الشؤون المالية وقاد خلال فترة عمله في البريد المصري عملية لإصلاح منظومة المعاشات.

وأشارت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى عزمها التحول إلى الدعم النقدي بدلا من دعم السلع.

وتتولى وزارة الكهرباء مسؤولية منظومة الطاقة في مصر التي تعاني منذ العام الماضي من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الغاز التي تتولاها وزارة البترول.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين، الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها.

و سيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.