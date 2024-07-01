تعرف على ماجستير إدارة النقل الجوي .. بكلية السياحة والفنادق جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 10:28 صباحاً - يهدف برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للانخراط بنجاح في سوق العمل الإداري الخاص بالطيران محلياً وإقليمياً ودوليا.

وينمي البرنامج قدرات الدارسين من العاملين بشركات الطيران، وأجهزة الطيران المدني، او المطارات، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية، وتخطى العقبات والأزمات التي تواجه مسار العمل، ويقوم البرنامج بدمج الدارس بمجريات الأحداث، ومناقشة المستجدات التي تمر بها الصناعة،

لإكسابه المعرفة والخبرة الأكاديمية اللازمة لتطوير قدراته.

ويكتسب خريج البرنامج عدد من المهارات وهي : إكساب الدارسين مفاهيم الإدارة الدولية، التي تؤهل الخريجين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا أن يصبحوا مدراء أكفاء على المستوى الدولي، بجانب تأهيل وتطوير قدرات الدارسين العاملين في شركات الطيران والمطارات وهيئات الطيران المدني للعمل بكفاءة، وتطوير قدراتهم على مواجهة التغيرات الدولية السريعة في قطاع الطيران سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وكذلك تقديم واستعراض الخبرات العملية بالإضافة الى البعد الأكاديمي في مجال النقل الجوي في برنامج واحد متخصص.

ويتميز البرنامج بأنه يؤهل الخريج للعمل في مجال ادارة الطيران في المطارات وشركات الطيران، و⁠يتيح البرنامج للدارس كافة المواد التخصصية في مجال الطيران باللغة الانجليزية، كما يقوم بالتدريس نخبة من الاساتذة والخبراء في مجال صناعة الطيران.

وللقيد في البرنامج، يتعين على المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المعترف بها. كما يشترط أن يمتلك خبرة سابقة في مجال الطيران، سواء كان مدنياً أو حربياً، أو في صناعة السياحة، أو في أي من الصناعات ذات الصلة بهذين المجالين.

إضافة إلى ذلك، يجب على المتقدم اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، حيث يتطلب الحصول على درجة لا تقل عن 450 في اختبار التويفل (TOEFL)، أو ما يعادلها في أي من الاختبارات الدولية الأخرى المعتمدة. ويجدر بالذكر أن استيفاء شرط إتقان اللغة الإنجليزية يجب أن يتم قبل الشروع في تسجيل البحث الدراسي.

وتتمثل مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير 24 شهرا، بحيث تقسيم الدراسة إلى جزئين الجانب النظري، ويشمل ٦ وحدات دراسية تقدم كل وحدة بنظام الدراسة المكثفة Block module فى فترة تتراوح بين ٩ - ١٥ يوم بواقع ٢ وحدة في الفصل الدراسي الواحد بما يعادل ثلاث فصول دراسية وتتكون كل وحدة على عدد من المقررات الدراسية بإجمالي ٦٥ساعة معتمدة.

أما الجانب العملي فيتمثل في الفصل الدراسي الرابع (بواقع وحدتين دراسيتين) ويتمثل في إعداد بحث موسع فى المجال يقدم تحت إشراف أستاذ مشرف على الطالب.

ويتكون البرنامج من مقررات إجبارية وأخرى اختيارية، وعند الانتهاء من دراسة كل وحدة يحصل الطالب على عدد معين من الساعات المعتمدة، ويحسب للوحدة الدراسية الواحدة عدد ساعات العمل للطالب من 1500 إلى 1800 ساعة، ولهذا فالساعة المعتمدة توازى من 25 إلى 30 ساعة عمل طلابية، وتستمر الوحدة لمدة تتراوح من 10-15 يوم كل شهر أو شهر ونصف. كل كورس (مقرر دراسي) يدرس لمدة ثلاث أيام بواقع 6 ساعات يوميا، ويتم الانتهاء من دراسة كل وحدة بعد الانتهاء من الامتحان الخاص بها، أو متطلباتها

الدراسية.

هذا وتم فتح باب التقديم للبرنامج اليوم الموافق 1 يوليو 2024، ويتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر كلية السياحة والفنادق بالمنيل .

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