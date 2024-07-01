«سويلم» يتابع إنجازات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز للعام المالي 2023 - 2024.





وصرح سويلم بأنه وتنفيذا لرؤية مصر 2030، التي ترتكز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري، فقد جرى وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والري، بناء على الاحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والانجاز كل في موقعه.

ويجري وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة، بالاضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية.

وخلال العام المالي 2023-2024 قدم مركز التدريب الإقليمي برامج وأنشطة تدريبية متنوعة فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية -..... وغيرها استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقي، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، والاستفادة من نبات ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى عقد 187 برنامجا تدريبيا شارك فيها 4430 متدربا، وتحت مظلة "المشروع المصري الإيطالي - المعرفة المائية" جرى عقد 29 برنامجا تدريبيا بمشاركة 731 متدربا، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو جرى تنفيذ 2 برنامج تدريبي بمشاركة 255 متدربا، وعلى الصعيد الإقليمي، قام "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" بتقديم 8 برامج تدريبية بمشاركة 1416 متدربا.

هذا بالإضافة لتوقيع 7 بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وتنفيذ اجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه 7 فروع تغطى محافظات الجمهورية، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصري و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن 10 قاعات للتدريب و3 قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل، و5 معامل هندسية مجهزة، و5 معامل للحاسب الآلى، ومكتبة تحتوي على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة، وفندق يضم 187 غرفة و10 أجنحة فندقية، و2 مطعم، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية.