البنتاجون: سياسة واشنطن بشأن استخدام أسلحة بعيدة المدى داخل روسيا لم تتغير

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، أن سياسة الولايات المتحدة بشأن استخدام أسلحة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية لم تتغير.





وقال رايدر "إن الأسلحة التي تقدم لكييف للاستخدام داخل الأراضي الأوكرانية، ويتدرب أكثر من 12 طيارا أوكرانيا حاليا على مقاتلات (إف 16) في الولايات المتحدة والدنمارك".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده ستعلن قريبا عن مساعدة أمنية إضافية بقيمة 2.3 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ اعتراضية وذخائر لصواريخ باتريوت وأنظمة دفاع جوي أخرى.

وجاءت تصريحات أوستن خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، في استجابة قوية لمناشدات كييف المساعدة في قتال القوات الروسية في منطقة دونيتسك.