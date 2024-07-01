الأونروا: إضعاف الوكالة وتفكيكها يعني تصفية قضية اللاجئين

جدة - نرمين السيد - قال القائم بأعمال مدير إعلام وكالة "الأونروا"، إن "الأوضاع في قطاع غزة كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة"، مشددا على أن إضعاف الوكالة وتفكيكها يعني تصفية قضية اللاجئين.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطرق البرية هي الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يدخل من وقود إلى قطاع غزة يمثل 14% فقط مما تحتاج إليه الوكالة.

وتابع بالقول، إن هناك تعاون مشترك بين الوكالة والمنظمات الأممية الأخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أننا "لم نصل بعد إلى الحد المطلوب من المساعدات بقطاع غزة من مواد غذائية ووقود ومستلزمات طبية".

كما أكد أن لدى الوكالة 13 ألف موظف في قطاع غزة لأداء مهمة الوكالة الأممية بتقديم الخدمات للفلسطينيين.