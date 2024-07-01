بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي.. الاحتلال يطلق سراح عدد من أسرى غزة

جدة - نرمين السيد - أسرى فلسطينيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.





وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أكد إن "حماس" لا تريد الاحتفاظ بالمحتجزين الإسرائيليين، كما تريد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وشدد أبو مرزوق على أن حماس تريد حكومة وحدة فلسطينية غير خاضعة لإسرائيل تدير غزة والضفة الغربية، متابعا: "حددنا أن تكون مرجعية الحكومة لمنظمة التحرير الفلسطينية". وأشار إلى أن رفض رئيس وزراء الاحتلال الغاشم بنيامين نتنياهو لـ وقف إطلاق النار في غزة، هو رفض لقرار مجلس الأمن، وعدم احترام للشرعية الدولية.

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