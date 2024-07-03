حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 4-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم 4-7-2024: لا تزال تأثيرات القمر من برج الدلو نشيطة جداً، والحظ يقف إلى جانبك. كل ما يُطلب منك هو بذل قليل من الجهود لتحقيق أهدافك وما هو أبعد منها، لتقطف ثمار جهود الأيام الماضية.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 4-7-2024

مهنياً: لا تزال تاثيرات القمر من برج الدلو نشيطة جدا كما ان الحظ معك يطلب منك القليل من الجهود لكي تتوصل إلى أهدافك وما هو ابعد منها فتقطف ثمار جهود الأيام الماضية.

عاطفياً: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظر اذا كنت مختلفاً مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء الأحبّة.

صحياً: لا تقل سأبدأ غداً بممارسة الرياضة، بل ابدأ منذ اليوم، خير البر عاجله.

حظك اليوم برج الثور الخميس 4-7-2024

مهنياً:قد تنشب في هذا اليوم المتقلب صراعات في مجال مهني ومالي تحت تاثيرات القمر من الدلو الذي يحذرك من بعض الحرتقات الصغيرة التي يفعلها بعض الحاسدين كن متنبها ولا تفقد السيطرة على أعصابك.

عاطفيا: تتعرف على شخص جديد يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سراً ريثما تتعرف إليه أكثر.

صحياً: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجاً كبيراً، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-7-2024

مهنياً: تتالق وتتحدث عن انجازاتك مع وجود القمر الى جانب بلوتون في الدلو الذي يحملان أجواء واعدة ومشرقة وغنية بالتطورات السعيدة والايجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل وقد تحقق أمنية.

عاطفياً: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة، إنما ليوم فقط، فلا تقلق.

صحياً: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 4-7-2024

مهنياً: يوم مهم يجعلك تقود حملة او فريقا وتسكت الأصواتالمعادية فيسقط عليك الحظ في وقت تحتاج اليه تشعر كأنك تولد من جديد وتثبت ان قراراتك كانت الصائبة وتبرهن عن قدرات كبيرة فتحقق تمنيات لك سابقة.

عاطفياً: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له.

صحياً: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 4-7-2024

مهنياً: حاول ان تبقى متحفظا وانتبه من الألاعيب التي يحيكها الأعداء والأصدقاء المزيفين وانتبه لاموالك ولمصاريفك واعد حساباتك ولا تعطي ثقة عمياء خاصة من المقربين اليك.

عاطفياً: تعاني قلقاً دائماً، صارح الحبيب وقد يفاجئك بوقوفه إلى جانبك ومساعدته لك.

صحياً: تجنّب المواجهات والنقاشات الحادّة ولا تبعثر طاقتك، المطلوب الهدوء يا عزيزي.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 4-7-2024

مهنياً: تتعلم جديدا من بعض المحيط او من بعض الأصدقاء وتفرح بتححرك من بعض القيود وتبدو سعيدا بالأجواء المنعشة وتعيش اوقاتا مشوقة وترتفع المعنويات.

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالاً أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.

صحياً: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 4-7-2024

مهنياً: وجود القمر وبلوتون في الدلو حليفين قويين لك في هذه الايام ما يعني انك تمر بيوم من الإيجابيات الكبرى وقد تقوم برحلة مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جواباً حاسماً.

عاطفياً: ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.

صحياً: أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 4-7-2024

مهنياً: قد تسود نقاشات دقيقه جدا في هذا اليوم المعاكس مع وجود القمر في برج الدلو الذي يضيق عليك الانفاس ويجعلك متوترا لذلك اطلب منك الانتباه الى سلامتك وصحتك والابتعاد عن المغامرات والمخاطر.

عاطفياً: النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر.

صحياً: قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 4-7-2024

مهنياً: يوم جيد مع وجود القمر وبلوتون في الدلو ومع انتقال الزهرة من معاكسة مع برجك من الحوت الى الحمل الناري الصديق الذي يحمل إليك تسهيلات مادية من احدى الادارات كما تحمل اليك اخبارا جديدة وجيدة وربما تقدم اليك شكا ماليا يسعدك كذلك تدر عليك العقود السابقة بالأرباح المادية والمعنوية.

عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور.

صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 4-7-2024

مهنياً:وجود القمر في البيت الثاني يجعلك تفتتح فترة من الانجازات الكبرى والآمال ويشير إلى بعض الفرص المالية و المهنية الآتية اليك عبر بعض العلاقات والصداقات.

عاطفياً: الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإن كانت بعض الأسرار مفيدة لتجاوز مطبات مفاجئة.

صحياً: شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقلاتهم ونزهاتهم.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 4-7-2024

مهنياً: تتميز اليوم بقدرة جبارة على مقاربة الأمور بمهارة فائقة تحت تاثيرات القمر وبلوتون في برجك تشعر بالارتياح وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلاً.

عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك.

صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4-7-2024

مهنياً: إنتبه من بعض الخلافات التي يسلبها لك القمر من برج الدلو بحيث قد يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك الجديدة قليلاً ويعرقل ترقية ما، لكن لا تيأس فالأيام المقبلة تحمل إليك الكثير من المفاجآت.

عاطفياً: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواء.

صحياً: إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يومياً.