دون كافيين.. 5 خطوات تزيد نشاطك وتركيزك في الصباح

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جدة - نرمين السيد - الكسل الصباحى
عادات يومية
وكشف الخبراء عن بعض العادات اليومية والإجراءات الروتينية التي تزيد من الشعور باليقظة والانتباه في ساعات الصباح الباكر.
وبالإضافة إلى ذلك تؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية الفرد ومستوى التركيز وتخفيف الشعور بالتوتر.
خطوات مهمة في الصباح
وكشف الخبراء عن بعض الخطوات المهمة في الصباح والتي تؤثر بشكل إيجابي على الشعور باليقظة والانتباه، منها:
-الاستيقاظ مبكرا:
يساعد الاستيقاظ المبكر في الشعور بالهدوء والاسترخاء، بالإضافة إلى دورها في زيادة مستويات التركيز والقدرة على إنجاز المهام المطلوبة في وقت قليل.
-ممارسة الرياضية:
يعد ممارسة التمارين الرياضية في الصباح من أكثر الطرق التي تساعد في ضخ الدم وإنتاج الإندورفين المسؤول عن تعزيز الحالة المزاجية.
كما تعتبر التمارين الرياضية من الأمور المهمة التي تعزز من مستويات التركيز وإمداد الجسم بالطاقة لتأدية المهام اليومية.
-تناول وجبة الإفطار:
تساعد وجبة الإفطار الصحية في تعزيز نشاط الجسم وزيادة انتباه العقل، لذا لا ينصح بإهمال تلك الوجبة لتأثيرها في إمداد الجسم بالطاقة والنشاط في باقي ساعات اليوم.
-ممارسة التأمل:
يعد ممارسة تمارين التأمل في الصباح من أهم الطرق لتنظيم اليوم، بسبب دورها في تقليل الشعور بالتوتر وتحسين مستوى التركيز وتعزيز الإنتاجية.
-تحديد الأولويات:
يجب على الفرد التخطيط في بداية اليوم وتحديد الأولويات في فترة الصباح، لأن ذلك يساعد في تعزيز الحافز وتقليل الوقت وإنجاز المهام المطلوبة في الوقت المحدد.
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