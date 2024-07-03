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أحمد جودة - القاهرة - التغيرات الوزارية الجديدة مراسم حلف اليمين الدستوري

مشاهدة بث مباشر مراسم حفل اليمين الدستوري لـ الوزراء والمحافظين أمام الرئيس السيسي.

تنطلق بعد لحظات قليلة مراسم حفل اليمين الدستوري للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث شهدت الفترة القليلة الماضية التغيير في بعض الحقائب الوزارية من أجل التجديد وتحقيق طموحات وأهداف الحكومة الجديدة، حيث رحل العديد من الوزراء، والمحافظين فيما استمر البعض الآخر في منصه.

مشاهدة بث مباشر مراسم حفل اليمين الدستوري لـ الوزراء والمحافظين أمام الرئيس السيسي

التعديلات الوزارية الجديدة

وكانت قد ظهرت في الساعات الأخيرة من ظهر أمس الثلاثاء ملامح الوزارة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شهدت تغير في عدد من الحقائب الوزارية كان من أهمها وزارات التموين، والأوقاف والتربية والتعليم، وجاء التشكيل الوزاري الجديد كالتالي:-

مشاهدة بث مباشر مراسم حفل اليمين الدستوري لـ الوزراء والمحافظين أمام الرئيس السيسي

التعديلات الوزارية الجديدة.. المحافظين الجدد

التعديلات الوزارية الجديدة، وفي نفس السياق شهدت حركة التعديلات تغير بعض المحافظين واستمرار الآخر لمواكبة حركة التطور للحكومة الجديدة، ومن أبرز المحافظين الجدد هم التالي أسمائهم:-

مشاهدة بث مباشر مراسم حفل اليمين الدستوري لـ الوزراء والمحافظين أمام الرئيس السيسي

ولمشاهدة البث المباشر لـ لحظة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي

موعد أداء اليمين الدستوري للوزارة الجديدة

التعديلات الوزارية الجديدة مراسم حفل اليمين الدستوري

التعديلات الوزارية الجديدة، وستنطلق مراسم حفل اليمين الدستوري لـ الوزراء والمحافظين الجدد أمام الرئيس السيسي ظهر اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد زكي قائد القوات المسلحة، وعدد أخر من الرموز والشخصيات السياسية البارزة، وبعدها سيتم عقد الاجتماع الأول للوزارة الجديدة.

وتواجه الحكومة الجديدة عدد من التحديات الهامة خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الحمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفترات الأخيرة، ومشكلة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية على الحدود المصرية، ومساعي الكيان الصهيوني لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضي سيناء والتي يتصد لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان داخل البلاد، والحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.