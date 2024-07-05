نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن شرط تعاقد برشلونة مع نجم الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إذاعية إسبانية عن شرط تعاقد نادي برشلونة الإسباني برئاسة " خوان لابورتا"، مع نيكو ويليامز، جناح الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيك بيلباو.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع النادي الإسباني في يونيو 2027، ويرتبط بالانتقال إلى برشلونة وتشيلسي خلال الصيف الحالي.

شرط تعاقد برشلونة مع نجم أتلتيك بيلباو

وفقًا لإذاعة كادينا سير الإسبانية، يجب على برشلونة دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 58 مليون يورو للتعاقد مع الجناح الإسباني.

ويبدو أن البرسا يفضل التوقيع مع ويليامز على حساب الدولي البرازيلي رافينيا دياز، الذي بلغت قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك، يسعى برشلونة للحصول على مبلغ أعلى (70-80 مليون يورو) من بيع النجم البرازيلي.

في الموسم الماضي، شارك ويليامز في 37 مباراة مع الفريق الباسكي، سجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.