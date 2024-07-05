نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أتالانتا يستعير نجم جلطة سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد نيكولو زانيولو قادمًا من جلطة سراي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير إيطالية أن اللاعب انتقل إلى صفوف أتالانتا علي سبيل الإعارة بقيمة 6.4 مليون يورو وإضافات بقيمة 2 مليون يورو مع إمكانية خيار الشراء بمقابل 15.5 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن لاعب وسط منتخب إيطاليا زانيولو انضم إلى صفوف أستون فيلا الانجليزي الموسم الماضي علي سبيل الاعارة قادمًا من جلطة سراي التركي.

أتلانتا يحسم التعاقد مع نيكولو زانيولو

وشارك اللاعب الايطالي البالغ من العمر 25 عام مع أستون فيلا في 40 مباراة الموسم الماضي أحرز 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.