نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يغلق شوارع الأسكندرية بحفل جماهيري ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيا النجم تامر عاشور خلال الساعات الماضية حفلا غنائيا ضخما بنادي أصحاب الجياد بمحافظة الأسكندرية، حيث امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا مما تسبب في إغلاق عددا من شوارع الأسكندرية؛ حيث تخطى جمهور تامر خلال الحفل حاجز الـ 15 ألف مشاهد بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة التي لم تستطع التواجد في الحفل.

حفل تامر عاشور

وحرص تامر على تلبية طلبات الجمهور وغناء عددا من الأغنيات التي طلبها الجمهور، وخلال الحفل قدم تامر عددا من أهم أغانيه منها "هيجيلي" موجوع" التي تصدرت التريند على يوتيوب وتخطت 114 مليون مشاهدة وتصدرت قوائم الاستماع على منصات الموسيقى المختلفة لعدة أشهر متتالية أيضا.



كما قدم تامر أغنيات مميزة أخرى مثل "تيجي نتراهن وهتوحشنا وقولوا سماح" وغيرها من الأغنيات، كما شهد الحفل تجهيزات ضخمة للغاية وفرها منظم ومنتج الحفل أدهم بكري.

ويستعد تامر عاشور لطرح عددا من الأعمال الغنائية المميزة خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل، كما يسعى لإحياء عدد من الحفلات خلال الصيف في مصر وعدد من الدول العربية.