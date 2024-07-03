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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نجم برشلونة المرشح الأول للخروج في الميركاتو الصيفي

وقال لويس ميغيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية، أن رونالد أراوخو مدافع النادي الكتالوني، هو المرشح للخروج ولكن إذا لم يخرج فأن البرسا قد يبيع رافينيا خصوصًا أنه لن يكون له مكان أساسي مع لامين على اليمين ونيكو -بحال وصوله- على اليسار.

وأضاف ميغيل سانز، عرض التجديد الذي أرسله برشلونة لأراوخو نهائي ولا يوجد مجال لتعديله، وفي انتظار رد حاسم من اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويريد برشلونة بيع أحد نجومه الكبار خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا.

