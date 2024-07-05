نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستولتنبرغ يرفض التعليق على الحالة الصحية لبايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ التعليق على الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن الحلف لا يتدخل في القضايا السياسية الداخلية.

مقتطفات من المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض حيث كانت أغلب الأسئلة عن صحة بايدن

وقال: "التقيته منذ أسبوعين، وكان لدينا لقاء جيد في المكتب البيضاوي. أحرزنا تقدما في التحضير لقمة "الناتو" حول أوكرانيا والردع والدفاع. وأرحب بقيادته فيما يخص مسألة دعم أوكرانيا والناتو. ويعرف "الناتو" بشكل جيد جدا. وكان يعمل مع الحلف لسنوات عديدة. ويعود أحد أسباب نجاح "الناتو" إلى انفصاله عن كل القضايا السياسية الداخلية لأعضائه".

وأضاف أن تدخل أمين عام حلف "الناتو" في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الحلف قد يؤدي إلى إضعافه